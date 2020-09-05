К отоплению подключены 40 процентов жилого фонда в Новосибирске

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В Новосибирске начался отопительный сезон; власти сообщили, в скольких домах уже есть тепло.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что, по данным на 24 сентября, тепло подано в 40 % жилого фонда города. Об этом чиновник сообщил на часе прессы.

Также уже подключены 764 социальных объекта. Это составляет 36 % от общего фонда.

«Сейчас подключены 40 процентов жилого сектора. В каждом районе по-разному. Например, в Советском районе подключён 71 процент домов. В Кировском районе — меньше. Есть затруднения в Центральном округе. Также могут быть сложности с подачей тепла в доме, в подъезде. В таких случаях надо обращаться в управляющую компанию», — подчеркнул мэр.

По словам Локтя, 10 октября планируется подать тепло во все жилые дома, а к 15 октября — во все социальные объекты.

Напомним, село под Новосибирском рискует остаться без отопления зимой.