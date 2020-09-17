Как в 40+ выглядеть на 30: приятные альтернативы диете, фитнесу и другие секреты красоты и молодости от Наталии Орейро

Фотографии из аккаунта nataliaoreirosoy в Instagram

Наталие Орейро 43 года, но выглядит она значительно моложе; любимая россиянами звезда поделилась своими секретами красоты.

Наталия Орейро прекрасно выглядит в свои 43 года, не смотря на то, что в юности она страдала от акне, а после рождения сына ей пришлось сбросить лишние 30 килограммов. Звезда поделилась секретами своей точёной фигуры, чистой кожи и густоты волос.

Любимые бьюти-средства и правила ухода

Наталья Орейро не раз заявляла, что гордится своим возрастом, поскольку и внешность, и профессиональный уровень, на её взгляд, вполне ему соответствуют. К своим морщинкам она относится спокойно, а потому отказывается прибегать к помощи уколов и ботокса. Девушка считает: заколотое лицо мешает проявлению мимики, что для неё важно как для актрисы.

В подростковом возрасте Орейро лечилась от акне, и это научило её тщательно ухаживать за кожей, а также ежемесячно посещать косметолога. Чаще всего актриса делает чистку и прибегает к лазеру.

Два главных бьюти-средства певицы — бальзам для губ и солнцезащитный крем для лица. Орейро выбирает крем с SPF 50 или 100 при очень солнечной погоде, и берёт увлажняющие средства с UV-фильтрами: кожа сильно реагирует на яркий свет, и лицо певицы может покрываться пятнами даже от компьютерного излучения.

Орейро всегда смывает макияж перед сном, используя профессиональное, кокосовое или миндальное масло. Среди любимых уходовых средств — тоник для сужения пор, ночной крем и крем для кожи вокруг глаз и губ.

За здоровыми и густыми волосами певицы с детства следила мама, которая работала парикмахером. Она делала домашние маски на основе яиц и втирала их дочери в кожу головы. Это научило певицу следить за состоянием волос и регулярно заниматься уходом.

Вместо диет: принципы питания

Орейро не любит диеты и считает, что ограничения программируют мозг на срыв. Певица придерживается сбалансированного питания. После рождения ребёнка и прибавки веса на 30 килограммов Наталия исключила мучное и жирное, отказалась от сладостей, стала пить больше воды, и за два года вернулась к прежнему весу.

Орейро — вегетарианка. Она не ест мясо уже больше двадцати лет. В рационе преобладают овощи в свежем виде, топ продуктовой корзины — тофу, тыква, помидоры, чечевица, растительное мясо, киноа, крупы.

Главная слабость актрисы — шоколад. Она предпочитает его с низким содержанием жира или 75 % горький. Из дополнительных источников энергии Орейро добавляет в рацион цветочную пыльцу и эхинацею.

Певица обожает все приготовленное из теста, особенно пиццу. При этом девушка считает, что мука — яд и опасный продукт для человеческого организма, поэтому пицца в рационе допускается редко.

Спорт в удовольствие

В детстве девушка занималась плаванием, гимнастикой, цирковой акробатикой на трапеции и боксом. Сейчас она также ведёт активный и здоровый образ жизни, выбирает пешие прогулки, трижды в неделю занимается на тренажёрах, практикует йогу, катается на велосипеде.

Наталия старается больше двигаться, любит длительные пешие прогулки, часто гуляет в парке с семьёй и собакой.

Главный жизненный принцип

Главное правило вечно сияющей актрисы — быть собой и никого не слушать. Орейро считает это самым большим счастьем для человека. Она не верит критике и похвале — сама знает границы своих возможностей и прислушивается только к себе.

При этом, Наталия — оптимист и на всё смотрит с позитивной точки зрения. Она принимает процесс старения, потому что это нормально и коснётся каждого. Её счастье в семье, доме, друзьях, животных и растениях.

А главный секрет красоты — непоколебимая вера в свои силы. Вера в себя помогает всегда улыбаться, что Орейро называет лучшим украшением каждой женщины.

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