Кино в Новосибирске: афиша на 24-27 сентября

Фото kinopoisk.ru, afisha.yandex.ru

Кинотеатры в Новосибирске открыты уже две недели; Сиб.фм публикует афишу с самыми интересными фильмами, которые можно увидеть в эти выходные.

На этой неделе Джерард Батлер спасает семью от опасной кометы, фильм Кристофера Нолана продолжает будоражить зрителей, а суперпопулярный актёр Александр Петров играет звезду советского футбола со сложной судьбой.

«Стрельцов»

Байопик

Фильм Ильи Учителя о легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове. На взлёте своей карьеры игрок стал фигурантом неоднозначного уголовного дела. Однако после освобождения смог вернуться в спорт.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Аврора, проспект Карла Маркса, 49

Горизонт, ул. Бориса Богаткова, 266

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Орион (Бердск), г. Бердск, ул. Островского, 69

Победа, ул. Ленина, 7

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Седьмое небо, ул. Дуси Ковальчук, 179/4

«Довод»

Фантастика, боевик

Нашумевшая премьера Кристофера Нолона, которую фанаты ждали более полугода. Главные герои, британские и американские разведчики, используют инверсию времени, чтобы противостоять могущественному русскому олигарху.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Аврора, проспект Карла Маркса, 49

Голден Синема, улица Курчатова, 1, ТРК «Голден парк»

Горизонт, ул. Бориса Богаткова, 266

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Орион (Бердск), г. Бердск, ул. Островского, 69

Победа, ул. Ленина, 7

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Седьмое небо, ул. Дуси Ковальчук, 179/4

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

«Заклятье. Дом 32»

Ужасы, мистика

Испанский хоррор, в котором семья из провинции явно ошиблась с выбором квартиры. Мечты о счастливой жизни в столице разбиваются о страшную тайну дома № 32.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Аврора, проспект Карла Маркса, 49

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Победа, ул. Ленина, 7

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

«Супер крейзи»

Комедия

Новый фильм с кумиром россиян — Натальей Орейро. «Дикий ангел» прощается с привычной жизнью и наконец-то делает только то, что хочет!

Где посмотреть:

Седьмое небо, ул. Дуси Ковальчук, 179/4

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

«Клаустрофобы: Квест в Москве»

Ужасы, триллер

Популярный экстрим-блогер жаждет новых и опасных приключений. Однако та ситуация, в которую он попадает в Москве, становится страшнее любых его фантазий.

Где посмотреть:

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Аврора, проспект Карла Маркса, 49

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Победа, ул. Ленина, 7

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Сделано в Италии»

Комедия

Лиам Нисон в этот раз спасает не мир, а свои отношения с сыном. По сюжету популярный художник вместе с взрослым сыном приезжают в Тоскану продать дом умершей жены. На фоне итальянских пейзажей они восстанавливают не только поместье, но и решают свои проблемы.

Где посмотреть:

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Победа, ул. Ленина, 7

Седьмое небо, ул. Дуси Ковальчук, 179/4

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Ундина»

Мелодрама, драма, авторское кино

Любовная драма на фоне современного Берлина. Красавица Ундина встречает Кристофа, с которым они удивительным образом подходят друг другу. Однако тайна из прошлого преследует героиню.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

«Гнездо»

Драма

Герой Джуда Лоу — успешный бизнесмен, у которого есть все атрибуты респектабельной жизни: роскошная жена, послушные дети, богатый дом. Однако он решил отправиться покорять новые вершины в Англии. Но Старый свет не так прост, и герою приходится лгать и предавать, чтобы сохранить свой образ жизни.

Где посмотреть:

Победа, ул. Ленина, 7

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

«Антелбеллум»

Фантастика, триллер, драма

Известная писательница попадает в ужасающую реальность. Чтобы выбраться и спастись, ей нужно разгадать страшную тайну.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Победа, ул. Ленина, 7

«Новые мутанты»

Ужасы, фантастика, боевик

Продолжение легендарной вселенной про Людей Икс. В этот раз пятерых молодых мутантов удерживают на секретном объекте. Однако они решают вырваться из плена.

Где посмотреть:

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Победа, ул. Ленина, 7

Седьмое небо, ул. Дуси Ковальчук, 179/4

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

«Гренландия»

Фильм-катастрофа, боевик, триллер

На Землю движется огромная комета. Герой Джерарда Батлера пытается увезти семью в секретный бункер в Гренландии, однако бояться стоит не только надвигающейся угрозы, но и окружающих людей.

Где посмотреть:

Аврора, проспект Карла Маркса, 49

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»

Горизонт, ул. Бориса Богаткова, 266

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»

Эдем, улица Кутателадзе, ТРЦ «Эдем»

«Белка и Стрелка: Карибская тайна»

Мультфильм, приключения, комедия

Для семейного похода в кино отлично пойдодёт мультик про отважных Белку и Стрелку. В этот раз они расследуют загадочную аномалию возле Кубы.

Где посмотреть:

Cinema Public, просп. Дзержинского, 2/2, ТЦ «Холидей Family»

Горизонт, ул. Бориса Богаткова, 266

КиноСити Сибирский молл, ул. Фрунзе, 238, ТРЦ «Сибирский Молл»

Киноатлас, ул. Гребенщикова, 2, ТЦ «Атлас»

Кронверк Синема Мегаплекс, ул. Троллейная, 130а, ТЦ «Континент»,

Орион (Бердск), г. Бердск, ул. Островского, 69

Победа, ул. Ленина, 7

Рассвет 3D, ул. Зорге, 47/2

Седьмое небо, ул. Дуси Ковальчук, 179/4

Синема парк Ройал Парк, Красный проспект, 101, ТРЦ «Ройал парк»

Синема парк Сан Сити, проспект Карла Маркса, 7, ТРЦ «Сан Сити»

Формула Кино Аура, улица Военная, 5, ТРЦ «Аура»