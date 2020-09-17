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Количество заражённых коронавирусом в Новосибирске к 24 сентября

сегодня 00:25

Фото оперативного штаба

Ещё 65 новосибирцев заразились коронавирусом за прошедшие сутки; от COVID-19 скончались ещё пять пациентов.

По состоянию на 24 сентября, в Новосибирской области зарегистрировано 12 652 случая заражения коронавирусом, из них 744 ребёнка. Такие данные приводит региональный оперативный штаб. За минувшие сутки выявили 65 новых случаев.

Также в штабе сообщили, что от COVID-19 скончались пять пациентов: это мужчина в возрасте 59 лет и женщины, которым было 53 года, 71 год, 82 и 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 425 человек.

Из стационаров выписаны ещё 92 пациента. За время эпидемии в регионе вылечились 11 537 человек.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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