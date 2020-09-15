Комический гость: 24 сентября астероид максимально приблизится к Земле

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В четверг, 24 сентября, астероид 2020 SW пролетит на максимально близком от Земли расстоянии; диаметр космического гостя – не более 10 метров.

Астероид 2020 SW 24 сентября максимально приблизится к Земле — от нашей планеты его будут отделять всего 22 тысячи километров. В NASA призвали не волноваться, поскольку космическое тело не представляет никакой опасности. Об этом сообщает агентство «Ридус».

Диаметр 2020 SW — от пяти до десяти метров, поэтому астероид назвали «крошечным» и подчеркнули, что тела подобных размеров «приближаются к Земле так близко несколько раз в год».

Как сообщает издание, объект 18 сентября обнаружили астрономы. По их словам, 2020 SW имеет размеры «небольшого школьного автобуса». Наблюдения позволили с высокой точностью определить его орбитальную траекторию.

«Учёные исключают любую возможность столкновения», — говорится в публикации.

Максимальное сближение произойдёт сегодня около 16:00 по московскому времени над юго-восточной частью Тихого океана.

Напомним, ранее в NASA предупреждали о возможной встрече Земли с гигантским астероидом.