Коронавирус в мире: последние новости о COVID-19 к 25 сентября - министры ФРГ на карантине, в Израиле ужесточат карантин, а в аэропорту Хельсинки к тестированию привлекли собак

Фотографии с сайтов pixabay.com и wikipedia.org

Министры ФРГ на карантине, в Израиле ужесточат карантин, а в аэропорту Хельсинки к тестированию привлекли собак; эти и другие новости в событиях дня на Сиб.фм.

К 25 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в мире составило 32 166 431 человека, из которых 988 456 — умерли, 23 911 828 — выздоровели.

Два министра ФРГ ушли на карантин

Глава Минэкономики Петер Альтмайер стал вторым за день министром, который решил самоизолироваться из-за контакта с заражённым COVID-19. Ранее на карантин ушёл глава МИД Германии Хайко Маас.

J&J начала финальный этап тестирования вакцины

Американская компания Johnson & Johnson объявила о переходе к третьей, финальной стадии тестирования вакцины от COVID-19. В этих клинических испытаниях примут участие 60 тысяч человек. J&J начала работу над вакциной ещё в январе, к клиническим испытаниям компания приступила в июле.

Сейчас J&J стала четвёртой компанией, после Moderna, Pfizer и AstraZeneca начавшей третий этап испытаний в США. Отличие разработанной ею вакцины от трёх других состоит в том, что для прививки нужна одна, а не две дозы.

Результаты нынешних испытаний должны быть готовы к началу 2021 года. J&J, как и другие компании, уже договорилась с американскими властями о поставке им 100 миллионов доз вакцины на общую сумму $1 миллиард.

В Израиле ужесточают карантин

Правительство Израиля решило ужесточить условия карантина в стране из-за роста числа заражённых коронавирусом нового типа, сообщает газета Jerusalem Post.

Издание сообщает, что соответствующий перечень мер израильское правительство утвердило утром 24 сентября после консультаций с правительственной комиссией. Более строгие карантинные меры будут действовать с 25 сентября по 9 октября. Подробное содержание ограничений пока не раскрывается.

В аэропорту Хельсинки к тестированию привлекли собак

В аэропорту Хельсинки начал работу специальный отряд собак, которых научили распознавать коронавирус COVID-19 по запаху.

Как сообщает управляющая аэропортом компания, пассажирам, которые выразят согласие принять участие в таком тестировании, будут предлагать протереть кожу салфеткой, которую впоследствии относят собаке в специальном сосуде. Отмечается, что в ходе тестирования сотрудники аэропорта не собирают личных данных.

Эксперимент с использованием собак будет проводиться на протяжении четырёх месяцев. Участвовать в нём будут, в первую очередь, пассажиры международных рейсов.

Напомним, 23 сентября стало известно, что матч Россия — Швеция будет перенесён из Стокгольма из-за коронавируса.