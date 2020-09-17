Коронавирус в Новосибирске: ситуация на 12:00 24 сентября

Фото pixabay.com и пресс-службы минздрава Новосибирской области

12 715 случаев COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области; от коронавируса скончались 428 человек.

По данным оперативного штаба, на утро 24 сентября в регионе выявлено 12 715 случаев COVID-19, в том числе у 744 детей. Зарегистрировано 63 новых случая заражения.

Скончались ещё три пациента: мужчина в возрасте 64 лет и две женщины, им было по 71 году. «Всего в регионе от коронавируса умерли 428 человек», — уточнили в оперативном штабе.

На сегодняшний день в отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ – 8 пациентов.

«Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 313. В больницы районов госпитализированы 480 пациентов», — сказали специалисты.

Под медицинским наблюдением находятся 1 414 жителей региона, 42 419 человек сняты с меднаблюдения.

Напомним, ранее новосибирский вирусолог Сергей Нетёсов подтвердил начало второй волны коронавируса.