Коронавирус в России: последние новости о COVID-19 к 25 сентября - изменились правила въезда, стоимость препарата планируют снижать, а Путин говорит о возвращении ограничений

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Изменились правила въезда, стоимость препарата планируют снижать, а Путин говорит о возвращении ограничений; эти и другие главные новости дня в обзоре Сиб.фм.

К 25 сентября количество заражённых коронавирусной инфекцией в России составило 1 128 836 человек, из которых 19 948 — умерли, 929 829 — выздоровели.

Опасные маски

Многоразовые маски, сшитые на неизвестном производстве из непроверенных материалов, не должны использоваться как защитные, потому что данных об их эффективности нет. Об этом сказала руководитель отдела клинических исследований ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

При этом эксперт подчеркнула важность ношения масок. Она отметила, что врачи, пренебрегающие медицинскими масками, при общении с пациентами заражаются в 1,8 раза чаще тех, кто их носит.

За нарушение режима

В Москве закрыли 43 предприятия торговли из-за несоблюдения масочно-перчаточного режима. Об этом сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Масочно-перчаточный режим в столице по-прежнему не отменён. Сотрудники Роспотребнадзора и департамента торговли регулярно проводят рейды.

Путин заговорил о возвращении ограничений

"Стоит только расслабиться — и ситуация может поменяться. Не хотелось бы очень, очень бы не хотелось опять возвращаться к тем ограничительным мерам, которые мы вводили весной этого года", — заявил Путин на сегодняшней встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме видеоконференции.

Изменились правила для въезжающих

Прибывающих в страну из-за рубежa на самолётe россиян oбязали сoблюдать рeжим самoизоляции на дoму до пoлучения рeзультатов ПЦР-тестa на коронавирус. Его гражданe дoлжны сдeлать в течениe трёх днeй с момeнта прибытия. Об этoм гoворится в пoстановлении главногo государственногo санитарногo врачa страны. Документ вступил в силу сегодня.

Кроме того, работодателей обязали проинформировать работников, выезжающих за границу, о необходимости соблюдения режима изоляции до получения результатов ПЦР-теста.

Стоимость препарата планируют снижать

Препарат от коронавируса "Авифавир" будет продаваться в аптеках по цене около 8 000 рублей. Об этом заявил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на онлайн пресс-конференции.

"Что касается аптек, мы тоже считаем, что эта цена, которую ряд аналогов сделали – 12 000, – это очень высокая цена. Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную. И мы вчера объявили, что наша цена будет около 8 000 рублей, что на 30 % ниже, чем аналоги", – сказал Дмитриев.

Он также подчеркнул, что РФПИ будет работать и над дальнейшим снижением стоимости.

Отмечается, что препарат может быть включён в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств.

Депутат скончался

От коронавируса скончался депутат Госдумы Ваха Агаев (КПРФ), сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в руководстве фракции в парламенте.

Парламентарий последние дни находился в коме и умер вечером 23 сентября. Время и место прощания пока не определены.

КХЛ: 87 хоккеистов заразились

Количество заражённых коронавирусом игроков клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) составило 87. Об этом заявил президент лиги Алексей Морозов.

Тем не менее президент КХЛ не нашёл оснований для остановки чемпионата.

Напомним, сегодня эпидемиолог рассказала, как долго сохраняется иммунитет от коронавируса.