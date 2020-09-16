Кровь на вес золота: как собаки-доноры в Новосибирске спасают жизни четвероногих пациентов

Фото Виктории Зубковской и из группы «Приют Академгородка» в соцсети «ВКонтакте»

Каждый день в ветеринарных клиниках Новосибирска делают не меньше десятка операций; часто животным необходима донорская кровь, икать которую приходится самим хозяевам больных собак.

На прошлой неделе новосибирские зоозащитники спасали найденную в подвале жилого дома хаски. Они привезли ощенившуюся собаку в ветклинику, где хвостатой маме прописали срочную операцию и переливание крови. Врачи без раздумий согласились работать в долг — такие счета впоследствии оплачивают приюты, — но при условии, что добровольцам удастся найти донорскую кровь.

Директор приюта Академгородка Галина Клебче 15 сентября не спала всю ночь — пост с пометкой SOS в паблике организации появился в 23:58. Была надежда, что к утру откликнутся неравнодушные хозяева других собак, но звонков с предложением помощи не поступило. Решение пришлось принимать быстро.

Четвероногие спасатели

«Кровь для пострадавшей взяли у Сайдара — это наш приютский пёс. Он недавно уже делился кровью с другой больной собакой, да и вес у него небольшой — всего 40 килограммов. Но в экстремальной ситуации его помощь оказалась бесценной», — рассказала Галина.

По словам Веры Гордейчик, врача новосибирской клиники «Акуна Матата», где оперировали хаски, проблема с донорской кровью для животных в регионе стоит очень остро. Никакого банка биоматериала не существует, как нет и единой базы владельцев собак и кошек, готовых помогать в случае необходимости. Попытки создать хранилище крови предпринимались в Москве и Питере, но схема по-прежнему работает стихийно. Покупать кровь у частников достаточно дорого (потому что велики затраты на её хранение), и люди предпочитают бросать клич и находить тех, кто поделится бесплатно либо за небольшое вознаграждение.

«Многие просто не задумываются о существовании такой проблемы, пока в беде не оказывается их питомец», — говорит ветеринар.

Чужая кровь животному может понадобиться по самым разным причинам: это и серьёзная травма, и проблемные роды, и кровопотеря на фоне поражения паразитами. Онкология тоже часто требует оперативных вмешательств и, соответственно, донорской крови.

Сдавать её для собаки не вредно, как думают некоторые хозяева. Если пёс здоров и проходит по весовым и возрастным параметрам, потерять даже 800 миллилитров крови для него не опасно. Период восстановления тоже недолгий.

«Конечно, существуют определённые требования.

К примеру, донором может быть собака весом не менее 25 килограммов, в возрасте от 1 года до 8 лет, с хорошими показателями по общему анализу и биохимии»,

- объяснила Вера Гордейчик.

Но в нынешних реалиях — когда нет подходящего донора — от норм вынуждены отходить и использовать, к примеру, кровь более возрастного донора, чем позволено.

Хорошо, отмечает доктор, что у собак (в отличие от кошек) нет групп крови — это значительно упрощает подбор донора. Хотя каждый раз и приходится проверять биоматериал на наличие редкого антигена. Для этого два образца крови смешивают в лабораторных условиях и проверяют свёртываемость либо исследуют с помощью тест-систем.

Почётные доноры

Руководитель ещё одного новосибирского приюта «Сибирский Алабай» Валерия Зубковская о собаках-донорах знает не меньше профессионального ветеринара. Её питомцы не один десяток раз спасали жизни другим собакам.

«Не вижу никакой опасности в том, чтобы животное становилось донором — если всё делается по правилам, стерильно и с правильным последующим восстановлением, то это исключительно благое дело», — говорит Валерия.

Алабай Зурхан — настоящая звезда приюта. За грозной наружностью скрывается большой любитель обнимашек. Он любит давать лапу и чувствовать, как чешут за ухом. Когда Зурхан сдаёт кровь, огромная порция нежностей ему обеспечена — во время процедуры Валерия находится рядом и приободряет собаку.

«Зурхан у нас, можно сказать, почётный донор. Здоровый, крепкий, молодой — он спас не одну собачью жизнь.

Причём помогает как домашним, так и бездомным животным, которых лечат в клинике "Бэст"», — рассказала руководитель приюта.

Валерия давно изучила характеры собак, так что заранее понимает, как пёс перенесёт процедуру. Гиперактивные животные сдают кровь под седацией (иными словами, это медикаментозный сон), спокойным достаточно того, чтобы рядом был знакомый человек — гладил и разговаривал.

«Обычно процесс сдачи крови длится от часа до полутора. Всё зависит от того, насколько собака крупная. Чем она больше, тем быстрее она может дать необходимый объём», — говорит Валерия Зубковская.

По её словам, восстановительный период после сдачи крови у собак недолгий. Уже через несколько часов после процедуры животные готовы бегать и играть.

«Но я всегда обязательно угощаю наших героев — Егора, Марка, Ахилла и Зурхана — вкусняшками. Собаки знают, что после выхода их клиники их ждёт награда», — добавляет она.

Хозяйка приюта очень надеется, что со временем культура животного донорства придёт и в Новосибирскую область. Если люди станут чаще откликаться на просьбы о помощи, спасённых хвостатых будет гораздо больше.