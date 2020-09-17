Лицо с обложки: супермодель Синди Кроуфорд дала советы по уходу за кожей, укладке и питанию

Фотографии из аккаунта cindycrawford социальной сети Instagram

Синди Кроуфорд в этом году исполнилось 54 года; супермодель заявила, что её внешность – результат постоянной работы над собой.

Синди Кроуфорд в этом году исполнилось 54 года. И она всё же стала лицом обложки сентябрьского Vogue. Как ей удаётся выглядеть настолько эффектно и молодо? Раскрываем главные секреты супермодели!

«Люди считают, что я всегда шикарно выгляжу. И это меня напрягает. Поверьте, проснувшись утром, я совсем не похожа на Синди Кроуфорд», — написала однажды модель в своём аккаунте Instagram.

Знаменитая на весь мир модель серьёзно занимается спортом, знает несколько секретов безупречной укладки и тщательно следит за питанием и состоянием своей кожи. Но обо всём по порядку.

От спорта не уйти, но можно дома

Больше всего супермодель любит заниматься спортом дома — с личным тренером. Собственно, тренер Синди нужен только для компании, ведь в спорте она настоящий профи: в 90-х модель даже разработала собственный комплекс упраж­нений.

Курс Кроуфорд «Идеальное тело за 10 минут» до сих пор пользуется популярностью. Программа довольно эффективна и универсальна: тренировка проходит исключительно с собственным весом, и нет необходимости в дополнительном обору­довании.

Кроме того, Синди много времени уделяет лицевым практикам.

«Ещё 20 лет назад одна моя знакомая рассказала мне, что, если держать мышцы шеи в тонусе, это поможет сохранить красивую линию подбородка», — заявляет модель.

Диета редко, но здоровая пища всегда

80 % из того, что ест Синди, здоровое и полезное: в её меню нет места пустым калориям. Но вот в шоколаде супермодель отказать себе не может.

Иногда она садится на суповую диету. Кроуфорд отмечает, что она позволяет ей сбросить пять килограммов за две недели.

Must-have для кожи и секреты безупречной укладки

Синди Кроуфорд предпочитает совмещать уход за волосами со спортивными тренировками.

«Перед тренировкой всегда наношу на волосы питательную маску. От вида жирных волос ещё никто не пострадал, зато потом после душа радуюсь пышной причёс­ке», — отмечает супермодель.

Кстати, у модели есть маленький секрет безупречной укладки: если спать с высоким нетугим пучком, утром волосы будут мягкими и с естественной волной. Главное — не использовать эластичную резинку, а закрепить пучок заколкой.

Что же касается ухода за кожей, для Синди абсолютный must-have — это beauty-средства, защищающие от солнца.

«Всё меняется: неважно, сколько сока вы выпьете, сколько упражнений сделаете, ваше тело будет стареть. В 50 я посмотрела на себя в зеркало и поняла, что я такая, какая есть. И самое главное — это с благодарностью относиться ко всему, что происходит в нашей жизни», — советует Синди Кроуфорд.

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