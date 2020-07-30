"Машины важнее людей?!": новосибирцев возмущают короткие "зелёные" светофоры

Фото Густаво Зырянов / Сиб.фм

Успеть за 18 секунд — это не задание для спортивного состязания, а ежедневная реальность новосибирцев, живущих и работающих в центре; зелёный цвет светофора на Красном проспекте горит в два раза меньше времени, которое реально необходимо для пересечения шестиполосной дороги.

Участок Красного проспекта в Новосибирске рядом с городской мэрией — один из самых оживлённых в сибирской столице. С 8 утра и 23 часов вечера здесь огромный пешеходный трафик, при этом зелёный цвет светофора горит всего 18 секунд. Чтобы перебраться с одной стороны улицы на другую, сибиряки вынуждены либо переходить на бег, либо преодолевать шестиполосную дорогу в два захода, пережидая красный на разделительном островке. Есть и третий вариант: особо отчаянные просто игнорируют запрещающий сигнал светофора и лавируют между движущимися автомобилями.







Успеть за 18 секунд

Новосибирский блогер Тимур Ханов не раз обращал внимание властей на "негуманный светофор". В августе он даже снял короткий ролик с этого участка дороги, наглядно показав, что происходит в самом сердце столицы. Только малая часть пешеходов — как правило, это пожилые люди и мамы с детьми, — предпочитают пережидать красный, потратив на это почти минуту драгоценного времени. Остальные не сдаются, пока не закончат маршрут. И неважно, какой цвет в этот момент показывает регулировщик.

Ханов считает, что такой короткий сигнал зелёного светофора провоцирует людей нарушать правила и рисковать собственными жизнями.

"А ведь проблема довольно легко решается: всего-то нужно удлинить зелёный, а ещё лучше — засинхронизировать его с соседним светофором ", — обратился блогер.

Впрочем, короткий зелёный — проблема не только Красного проспекта. Подписчики привели ещё ряд участков с аналогичным "антипешеходным режимом".

"Ещё забавнее организована работа светофора напротив "100-квартирного" дома. Там переход сделан зигзагом, если бы было по прямой, то ещё можно было бы успеть, но зигзагом — никак. И точно так же не синхронизирован", — поделился мнением пользователь Дмитрий.

"На Восходе такая же хрень", — добавил Алексей.

"Дааа, приходилось как -то переходить там несколько раз, капец полный!!!", — согласилась Яна.

"Машины, как всегда, важнее людей?", — возмутилась Наталья.

Расставили приоритеты

Как сообщили в мэрии Новосибирска в ответ на запрос Сиб.фм, светофорные объекты на Красном проспекте и на улице Восход настроены "с учётом приоритетности пропуска основного потока транспортных средств". Иными словами, борьба с автомобильными пробками важнее удобства жителей.

В администрации посчитали, что для перехода с одной стороны улицы Восход на другую — а ширина проезжей части на этом участке вместе с центральным островком составляет 45 метров — потребуется 38 секунд.

"В случае установления такого режима светофора, это приведёт к заторам и перекрытию движения на улице Кирова и Октябрьском мосту", — отметили в мэрии.

Действующий сейчас режим работы светофора там назвали "компромиссным и не противоречащим ГОСТу решение".

"Оно позволяет безопасно перейти проезжую часть пешеходам (по половине) и не ухудшить пропускную способность", — говорится в ответе новосибирских властей.

Напомним, в июне из-за сломанного светофора в Новосибирске образовалась огромная пробка.