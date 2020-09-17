Мэр Новосибирска Локоть: «Начало учебного года не спровоцировало волну COVID-19»

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В Новосибирске из-за заболеваний коронавирусом на карантин закрыто 54 школьных класса; все случаи заражения произошли вне образовательных учреждений.

В Новосибирске на дистанционное обучение переведены 54 класса из-за выявленного у работников школ и учащихся коронавируса. Об этом 24 сентября на часе прессы рассказал мэр города Анатолий Локоть.

По его словам, на карантин закрыто 9 групп в детских садах.

Градоначальник подчеркнул, что все случаи заражения произошли вне образовательных учреждений.

«То есть можно смело сказать, что начало учебного года не спровоцировало волну COVID-19», — сказал Локоть.

Напомним, ранее новосибирский учёный заявил о начале второй волны коронавиурса.