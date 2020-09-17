Международная премьера российского сериала «Секта» пройдёт в октябре

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Сериал «Секта» выходит в международный прокат; ленту покажут на британском телевидении.

Триллер телеканала ТНТ и сервиса Premier «Секта» станет первым отечественным сериалом, который приобрёл для своей видеплатформы британский канал Channel 4. Сериал появится на ресурсе 25 сентября, но уже сейчас российский проект вызывает большой интерес со стороны подписчиков и критиков популярных изданий.

«Секта» появится в специальном разделе, где собраны лучшие неанглоязычные драмы и комедии со всего мира. По словам продюсера Вальтера Юззолино, отвечающего за подбор сериалов в категорию Walter Presents на платформе Channel 4, он уже давно присматривался к российским проектам и остановил своей выбор именно на сериале «Секта». Ему пришёлся по вкусу захватывающий психологический триллер с оригинальным сюжетом, при этом понятный для любой аудитории независимо от географической привязки. С выбором Вальтера соглашаются критики ведущих британских изданий.

Издание Financial Times написало о новом российском проекте, назвав его смесью нуара и русского арт-хаусного кино, где зритель находится в постоянной тревоге и запросто может попасться на крючок, как и члены секты. Обозреватель The Times Джон Дагдейл включил «Секту» в свою подборку сериалов, упомянув знакомую западному зрителю Светлану Ходченкову и актёра Евгения Коряковского, которого сравнил с персонажем Харви Кейтеля из драмы «Священный дым».

«Секта» — это безусловный и по-настоящему большой успех российских производителей сериалов. Но, по словам продюсера «Секты» Антона Щукина, это отнюдь не случайность, а уже больше похоже на закономерность. Саму же возможность снимать сериалы на русском языке, показывая их западной аудитории в том виде, в каком и задумывали авторы, Антон и вовсе назвал чудом. Также продюсер уверен, что в будущем эта тенденция продолжится. Режиссёр сериала Гела Баблуани высказал мнение о том, что в случае успеха в Британии «Секта» всерьёз может рассчитывать на мировое признание.

Психологическая 8-серийная драма «Секта» со Светланой Ходченковой и Филиппом Янковским в главных ролях прямо сейчас доступна подписчикам платформы Premier.

Напомним, на ТНТ скоро стартует премьера нового комедийного сериала «Гусар» с Гариком Харламовым.