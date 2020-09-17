«Мини-висюльки» и «Где твой Дава?»: фанаты упрекнули Бузову за отсутствие нижнего белья на опубликованных фотографиях

Фотографии из аккаунта buzova86 социальной сети Instagram

Телеведущая шокировала поклонников новыми снимками; многие сочли их вульгарными.

Ольга Бузова опубликовала несколько фотографий в красном платье и шокировала поклонников отсутствием нижнего белья. Многие восприняли образ телеведущей как слишком вульгарный, а некоторые даже напомнили ей об отношениях с Давой.

«Сегодня я была «Леди в красном». Любите яркие образы, мои девочки?» - подписала Бузова опубликованную в Instagram подборку фотографий.

Однако большинство пользователей снимки не оценили. Так, многие высказали предположения о их вульгарности.

«Никого не смущает наличие видных сосков?»;

«Возраст уже видно»;

«Лифчик не пробовала надевать?»;

«Смутило бы отсутствие сосков, а так главное, что не смущает самого автора фото, а в остальном проблема не в том что видно, а в том кто видит...», - написали они.

Кроме того, фанатов Бузовой по-прежнему интересует, как обстоят дела в её взаимоотношениях с Давой.

«Где твой Дава?» - задал волнующий многих вопрос один из поклонников телеведущей.

«Олька, опять ты свои мини-висюльки всем показываешь! Дoвыёживаешься, Дава уйдёт ведь. Ни одному мужчине не понравится, если его зазноба будет сиськами светить направо и налево», — подчеркнул другой.

Но всё же нашлись и ценители смелого образа, которые заявили, что Бузова — «красотка» и выглядит «шикарно».

Напомним, 20 сентября Ольга Бузова примерила на себя образ чернокожей.