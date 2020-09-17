Мишустин подписал постановление о допфинансировании детских выплат

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Дополнительные средства направят на выплаты многодетным семьям; соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Дополнительные средства на выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, получат 36 регионов. О том, что премьер-министр Михаил Мишустин подписал такое постановление, сообщила пресс-служба кабмина.

«На ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребёнок, направят ещё 2,58 миллиарда рублей. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении.

Необходимость дополнительного финансирования появилась после того, как данные о получателях были обновлены.

Ранее правительство выделило на выплаты ещё 1,73 миллиарда рублей, которые были направлены в восемь регионов.

Всего в 2020 году на эти выплаты планируется направить 50,16 миллиарда рублей. Отмечается, что такой объём финансирования даст регионам возможность выполнить обязательства перед нуждающимися многодетными семьями.

Размер пособия зависит от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В 2019 году он в среднем составил 10,4 тысячи рублей.

Такую меру поддержки получают 517 тысяч российских семей.

Напомним, ранее президент Путин предложил увеличить пособия семьям с детьми от 3 до 7 лет.