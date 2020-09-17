Мокрый снег и ветер: в Алтайском крае водителей предупредили о плохой дороге

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ГИББД Алтайского края предупредила водителей об ухудшении погодных условий; возможен рост числа аварий на дорогах.

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидаются неблагоприятные дожди, в предгорьях — с мокрым снегом, также возможно усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы до 25-28 м/с, похолодание. ГИБДД просит водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах и строго соблюдать ПДД, сообщает пресс-служба ведомства.

Чтобы избежать аварий, водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию между машинами, принимая во внимание погодные условия и состояние дороги. Перед пешеходными переходами, школами и остановками общественного транспорта обязательно снижать скорость.

Пешеходов также просят быть внимательнее и не выходить на дорогу перед близко идущим транспортом. Кроме того, необходимо использовать в одежде световозвращающие элементы в тёмное время суток и в условиях плохой видимости — они позволят водителям вовремя заметить человека.

Напомним, в Новосибирске в ближайшие дни ожидается сильный ветер и ливни.