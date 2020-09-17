Назван опасный для кишечника фрукт

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Хурма может быть опасна для ЖКТ; в плодах этого фрукта содержатся таниновые кислоты, ухудшающие перистальтику кишечника.

Хурма может быть опасна для кишечника. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на диетолога, члена Союза Национальной ассоциации клинического питания Анну Ивашкевич.

По словам специалиста, хурму нельзя употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. В ней содержится большое количество танина и растительных волокон, которые негативно влияют на желудок и кишечник.

Таниновые кислоты снижают перистальтику кишечника.

При этом Ивашкевич отметила, что даже здоровым людям нельзя употреблять много хурмы. Оптимальное количество — не более трёх плодов в день.

Напомним, врач назвал главную болезнь столетия.