Новосибирские семьи получили около 17 миллиардов рублей детских пособий

Фото pixabay.com

В Новосибирской области продолжают принимать дополнительные меры поддержки семей с детьми; среди них – ежемесячные выплаты на несовершеннолетних от 3 до 7 лет.

Около 17 миллиардов рублей перечислено в Новосибирской области на меры социальной поддержки семьям с детьми. При этом дополнительные меры поддержки таких семей продолжают реализовываться в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства субъекта.

Там отметили, что сейчас новосибирские семьи получают ежемесячно несколько видов материальной помощи: на это выплаты на детей до 3 лет, от 3 до 7 лет и до 16 лет. Кроем того, существуют выплаты безработным на каждого несовершеннолетнего ребёнка.

«Родители, потерявшие работу после 1 марта, получают доплату в размере 3 000 рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка. Этой выплатой воспользовались 43 тысячи безработных граждан», — уточнили в правительстве.

Также с 6 мая в регионе ведётся приём заявлений на предоставление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно.

Размер данной выплаты в Новосибирской области в 2020 году составляет 6 018,5 рубля. Выплаты получают семьи с доходами ниже 11 738 рублей, т. е. ниже прожиточного минимума на человека. Общий объём финансирования уже составил 4,8 млрд рублей из консолидированного бюджета. Таким образом, социальную поддержку получили более 98 тысяч детей.

Согласно данным регионального ОПФР, выплаты по 5 000 рублей на детей в возрасте до 3 лет составили порядка 1,4 млрд рублей. На единовременные выплаты на детей в возрасте до 16 лет в 10 тысяч рублей перечислено более 10 млрд рублей.

Напомним, что в ряде регионов многодетные семьи получат новое пособие, сумма выплаты в среднем составит около 10,4 тысяч рублей.