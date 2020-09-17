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Новый вид агрессивных комаров появился в Турции – кровососы переносят жёлтую лихорадку

сегодня 10:31

Фото pixabay.com

В Турции появился новый вид комаров, которые ведут себя агрессивнее других насекомых; кровососы являются переносчиками опасных болезней.

Азиатские тигровые комары появились этим летом на территории Турции. Раньше учёные и жители не встречали насекомых на этой территории. Об этом сообщает телеканал НТВ со ссылкой на доцента Стамбульского университета Керем Этера и издание Haberturk.com.

По его словам, комары легко адаптируются к новым условиям. Уже сейчас большие скопления опасных насекомых появились в нескольких районах Стамбула.

«Этот вид атакует в течение всего дня, особенно когда человек находится на открытом воздухе. Он намного агрессивнее, чем другие комары», — цитирует телеканала доцента.

По данным специалиста, тигровые комары могут переносить вирус Зика и жёлтую лихорадку.

Напомним, ранее учёные нашли универсальный антибиотик от большинства вирусов и бактерий.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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