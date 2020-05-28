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Общегородской субботник пройдёт в Новосибирске

сегодня 10:50

Фото pixabay.com

В Новосибирске в связи с послаблением ограничительных мер проведут субботник; мероприятие состоится 17 октября.

В Новосибирске 17 октября состоится общегородской субботник. Об этом сегодня, 24 сентября, сообщил мэр города Анатолий Локоть на часе прессы.

Градоначальник подчеркнул, что во время субботника будут строго соблюдать правила, установленные Роспотребнадзором.

«Я нередко слышу замечания, что “мы платим налоги, коммунальные услуги”. Во многом это правильно. Но если мы относимся к Новосибирску как к дому, то нужно прилагать усилия», — сказал мэр.

Для того чтобы поучаствовать по месту жительства, достаточно обратиться в управляющую компанию.

Напомним, в мае в Якутии провели субботник без масок и социальной дистанции.

Автор:
Марина Дорофеева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
Локоть Анатолий
субботник

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