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Очагом коронавируса стал кузбасский центр реабилитации

сегодня 13:26

Фото из открытых источников

В Кемеровской области очередное социальное учреждение стало очагом коронавируса; на этот раз вспышку зарегистрировали в реабилитационном центре.

В Региональном управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области сообщили о выявленной вспышке коронавируса. Опасное заболевание подтвердилось у отдыхающих и сотрудников центра реабилитации «Топаз». Заболели 14 человек.

«Зарегистрировано 14 новых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19 среди отдыхающих и сотрудников ФБУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Топаз». Все случаи зарегистрированы в период с 13 по 24 сентября», — сообщают местные СМИ со ссылкой на ведомство.

Восемь заболевших проживающих выявлены при обследовании по окончании срока пребывания в центре реабилитации. Один сотрудник и ещё пятеро постояльцев – по контакту с ранее заболевшими.

Госпитализированы два человека у которых проявились симптомы, у остальных болезнь протекает в лёгкой форме, они лечатся амбулаторно.

В Роспотребнадзоре добавили, что по данному факту проводится эпидемиологическое расследование. Центр реабилитации «Топаз» закрыт.

В круг контактных лиц попали 696 человек. Это 341 проживающий и 355 сотрудников. Все отправлены на обязательную самоизоляцию.

Часть сотрудников реабилитационного центра переведена на работу вахтовым методом с проживанием в реабилитационном центре.

Напомним, в середине сентября вспышка коронавируса произошла в кузбасском филиале «СУЭК».

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Кемеровская область
коронавирус

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