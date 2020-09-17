Окончательную дату подключения домов к теплу назвали в мэрии Новосибирска

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Все жилые дома в Новосибирске должны быть подключены к теплу не позднее 10 октября; сегодня батареи нагрелись в 40 % объектов жилого фонда.

Окончательный срок подключения к теплу жилых домов в Новосибирске — 10 октября. Для остальных объектов установлен другой крайний срок — 15 октября. Об этом на часе прессы 24 сентября рассказал мэр сибирской столицы Анатолий Локоть.

По словам градоначальника, на сегодняшний день в Новосибирске тепло подано в 40 % жилых домов.

«Сейчас подключены 40 процентов жилого сектора. В каждом районе по-разному. Например, в Советском районе подключён 71 процент домов. В Кировском районе — меньше. Есть затруднения в Центральном округе. Также могут быть сложности с подачей тепла в доме, в подъезде. В таких случаях надо обращаться в управляющую компанию», — отметил мэр.

Локоть также рассказал, что тепло пришло в 764 социальных объекта. Это составляет 36 % от общего фонда.

Напомним, ранее был опубликован график подключения отопления в Новосибирске.