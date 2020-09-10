Певица Елена Ваенга лишается квартиры из-за коронавируса

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Ограничения, связанные с коронавирусом, ударили по финансам даже знаменитостей; недостаток денег привёл Ваенгу к необходимости продать квартиру.

Финансовая дыра, образовавшаяся у Ваенги из-за отсутствия выступлений во время коронавирусного карантина, привела к тому, что Елена вынуждена продать квартиру в Санкт-Петербурге. Как рассказала сама певица «Антенне», это связано с необходимостью погашать долги. На улице Ваенга не останется – у неё есть дом, но возникшие финансовые трудности Елена характеризует как «чудовищные».

Тем не менее, певица уверена, что из чёрной полосы ей поможет выбраться возобновившаяся концертная деятельность, правда, с квартирой всё равно придётся расстаться.

Настоящая фамилия певицы – Хрулёва, она выступает в жанре шансона, пишет песни и музыку не только себе, но и для других исполнителей.

Напомним, 10 сентября Ольга Бузова записала новый трек.