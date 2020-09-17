ПФЛ: Футболисты «Новосибирска» сыграли в ничью с челнинским «КАМАЗом»
Фото из группы ФК «Новосибирск» в социальной сети «В контакте»
Матч 8 тура Первенства ПФЛ завершился со счётом 2:2; сибиряки вновь упустили победу на домашнем стадионе.
Матч 8 тура Первенства ПФЛ между «Новосибирском» и челнинским «КАМАЗом» завершился результативной ничьёй. Счёт игры – 2:2.
Голы в составе «Новосибирска» забили Никита Балахонцев и Максим Житнёв.
В челнинском «КАМАЗе» отличились Александр Гаглоев и Руслан Галиакберов.
В концовке матча сибиряки были ближе к победе: Балахонцев мощно пробил в перекладину, а гол Житнёва рефери отменил из-за офсайда.
Напомним, 22 сентября состоялась игра между «Новосибирском» и ижевским «Зенитом».
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