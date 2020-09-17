Подросток задержан в Красноярском крае за сообщение о минировании школы

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В Красноярском крае полицейские задержали подростка; он в шутку «заминировал» свою школу.

В закрытом городе Железногорске Красноярского края полиция 23 сентября получила сообщение о минировании одной из школ.

Оперативные сотрудники проверили территорию образовательного учреждения и не нашли ничего опасного. А вот автора сообщения нашли быстро. Им оказался 15-летний ученик «заминированной» школы.

Следователями МУ МВД России Железногорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Санкция данной статьи предполагает наказание до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 21 сентября в Новосибирске «заминировали» несколько вузов.