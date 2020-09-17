Полезная замена снотворного: врач-диетолог назвала продукт для улучшения сна и профилактики рака

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Любимый россиянами продукт очень полезен для здоровья; диетолог назвала полезную альтернативу снотворного.

Кандидат медицинских наук, диетолог Инна Кононенко рассказала, что любимый многими россиянами арахис является не только вкусной закуской, но и крайне полезным продуктом, сообщает «Росбалт».

По словам Кононенко, всего горсть арахиса поможет быстрее и крепче уснуть, ведь он содержит аминокислоту триптофан, из которой организм образует мелатонин.

«В 100 граммах арахиса содержится аминокислота триптофан, обеспечивающая 20 % суточной потребности организма в ней. Из этой аминокислоты в организме образуется серотонин, гормон счастья, и мелатонин — гормон сна», — пояснила диетолог.

Кроме того, в арахисе содержится ещё и аминокислота глицин, улучшающая сон и нервную деятельность.

Однако особую ценность представляет мононенасыщенная жирная олеиновая кислота, которую редко можно встретить в продуктах. Вещество защищает кровеносные сосуды от образования холестериновых бляшек и атеросклероза и помогает в профилактике рака.

«Арахис в целом очень полезен, он содержит много ванадия, бора, кремния, меди — это те микроэлементы, которые нужны для синтеза соединительной ткани. То есть для кожи, волос, ногтей, костей», — подытожила медик.

Напомним, вчера учёный назвал главный продукт долголетия.