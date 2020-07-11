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Полиэтиленовый «бронежилет» создали сибирские учёные

сегодня 06:12

Фото из журнала "Наука в Сибири"

Сибирские ученые модернизировали полиэтилен при помощи ультразвука и углеродных нанотрубок; новый материал способен защитить не только от плохой погоды, но и выдержать удары пуль.

Настоящий полиэтиленовый "бронежилет" создали сибирские учёные. При помощи ультразвука и углеродных нанотрубок они модернизировали исходный материал до композита с высокой износостойкостью. Благодаря этим качествам, его можно использовать для покрытия радиолокационного оборудования — обновлённый полиэтилен защитит приборы от ударов, пуль и плохой погоды. Об этом сообщает издание "Наука в Сибири" со ссылкой на журнал Technical Physics.

Как говорится в исследовании, в качестве основы был выбран полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы. Он обладает повышенной по сравнению с обычным полиэтиленом прочностью и высокой износостойкостью, больше, чем фторопласт или тефлон, которые являются одними из самых износостойких полимеров.

"Так как он обладает такими потрясающими свойствами, было интересно модернизировать материал для радиоэлектроники при помощи нанотрубок", — объяснили учёные.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен находит применение во многих областях. Из него изготавливают покрытия для лыж, сноубордов, катков, бронежилеты и каски, имплантаты для коленных и тазобедренных суставов, и даже такие простые предметы быта как разделочные доски.

Благодаря новой разработке сибирских учёных к этому списку добавилось использование материала в качестве покрытия для радиолокационного оборудования, которое сможет защищать его от ударов, выстрелов огнестрельного оружия и просто внешних климатических воздействий.

Напомним, ранее учёные смогли диагностировать коронавирус по голосу.

Автор:
Маргарита Мастеркова

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