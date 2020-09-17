Попыталась разнять: барнаулец зарезал пенсионерку во время ссоры с женой

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Ссора между гражданскими супругами закончилась смертью пожилой женщины; следователи задержали жителя Барнаула, подозреваемого в убийстве.

73-летняя женщина погибла в Алтайском крае, защищая родственницу от ревнивого супруга. Подозреваемый в совершении преступления задержан. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Как рассказали в ведомстве, в сентябре нынешнего года две жительницы краевого центра приехали в гости к родственнице в одно из сёл Тюменцевского района. Ночью 22 сентября к одной из женщин приехал гражданский муж. Между нетрезвыми сожителями произошла ссора на почве ревности. Обвиняемый избил свою жену, а затем ударил ножом в грудь хозяйку дома, которая вышла, чтобы защитить родственницу. От полученной раны 73-летняя женщина скончалась на месте.

В отношении 34-летнего барнаульца возбуждено уголовное дело, он подозревается в преступлении по статье ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В настоящее время находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, в Новокузнецке сожитель убил женщину и, завернув в палас, закопал её в лесу.