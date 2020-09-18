Порно на широком уличном экране продемонстрировали в Новосибирске

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При демонстрации в кинотеатрах не зря введена возрастная маркировка; видео сомнительного содержания может внезапно прорваться на широкую аудиторию.

На фасаде автомаркета по улице Станционной вечером 24 сентября вместо рекламного ролика продемонстрировали полноценное порно. Об этом сообщает группа «Ленинский район. Новосибирск», в которой опубликованы видео с мобильных телефонов новосибирцев, ставших очевидцами инцидента.

Комментарии бурлят недоумением и возмущением. Основная версия пользователей группы – чья-то целенаправленная «диверсия» со взломом доступа к демонстрации видео.

Кто стоит за ситуацией, предстоит выяснить правоохранителям.