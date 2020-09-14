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Пособие 10000: регионам выделили ещё 2,5 млрд на помощь детям

сегодня 14:56

Фото pixabay.com

Кабинет министров направит дополнительные 2,58 миллиарда рублей на детские выплаты; деньги получат 36 регионов.

В 36 регионов страны направили дополнительные 2,58 миллиарда рублей на выплату пособий многодетным семьям. Соответствующий указ подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Данный вид помощи положен малоимущим семьям, в которых родился третий и последующий ребёнок. Платить деньги будут до достижения малышом трёх лет.

Средний размер пособия составляет 10,4 тысячи рублей. В каждом субъекте федерации действует свой коэффициент, влияющий на эту сумму.

Напомним, в сентябре на выплату этих пособий были отправлены средства восьми регионам.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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пособия
детские пособия
детские выплаты

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