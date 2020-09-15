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Правительство продлило стимулирующие выплаты медикам

сегодня 12:44

Фото с сайта pixabay.com; Густаво Зырянова / Сиб.фм

Кабмин продлил срок стимулирующих выплат медикам, работающим с больными коронавирусом пациентами; постановление правительства вступило в силу 23 сентября.

Стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными больными, продлили до конца сентября. Соответствующее постановление правительства вступило в силу 23 сентября. Об этом сообщает парламентская газета.

Стимулирующие выплаты действуют от 2 апреля. Деньги получают врачи и водители скорой помощи, средний медицинский персонал, фельдшеры и медсёстры, врачи общей практики, инфекционисты, анестезиологи, реаниматологи.

Деньги выплачиваются за непосредственную работу с больными. К примеру, лечащие врачи получают доплату до 80 тысяч рублей. Врачам скорой помощи, фельдшерам и медсёстрам доплачивают по 50 тысяч рублей. Младшему медперсоналу и водителям экипажей скорой помощи – по 25 тысяч рублей.

Также выплаты получают социальные работники домов престарелых, интернатов для инвалидов. В этом году на стимулирующие выплаты медикам и соцработникам направили 60 млрд рублей.

Напомним, в середине сентября в СМИ появилась информация, что медиков лишат выплат за отказ от вакцинации от коронавируса.

Автор:
Денис Калин

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Теги

выплаты
медики

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