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Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира

сегодня 16:56

Фото kremlin.ru

Российского президента выдвинули на Нобелевскую премию мира; ранее выдвигали Трампа, Тихановскую, и Hавальнoго.

Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «РИА Новости» 24 сентября.

Спустя некоторое время это сообщение прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это не было инициативой администрации, но «будет хорошо, если ему её присвоят».

В Нобелевском комитете рассказали, что когда пришло заказное письмо с предложение выдвинуть на Путина, то началась «бешеная реакция с американской стороны». Ранее выдвигали президента США Дональда Трампа, оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую и российского оппозиционера Алексея Hавального.

Напомним, 22 сентября Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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