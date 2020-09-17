Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото kremlin.ru
Российского президента выдвинули на Нобелевскую премию мира; ранее выдвигали Трампа, Тихановскую, и Hавальнoго.
Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщает «РИА Новости» 24 сентября.
Спустя некоторое время это сообщение прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, это не было инициативой администрации, но «будет хорошо, если ему её присвоят».
В Нобелевском комитете рассказали, что когда пришло заказное письмо с предложение выдвинуть на Путина, то началась «бешеная реакция с американской стороны». Ранее выдвигали президента США Дональда Трампа, оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую и российского оппозиционера Алексея Hавального.
Напомним, 22 сентября Путин выступил на 75-й сессии Генассамблеи ООН.
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