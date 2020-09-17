Рекордное землетрясение, перерасчёт МРОТа и собаки-доноры: главные новости 24 сентября в одном материале
Фотографии с сайтов pixabay.com, kremlin.ru, ГИБДД, Виктории Зубковской, Густаво Зырянова и из открытых источников
Главные события дня в обзорном материале Сиб.фм; рекордное землетрясение, перерасчёт МРОТа, собаки-доноры и другие новости 24 сентября.
Четверг порадовал важными не только для Сибири, но и для всей страны событиями. Главные из них — в обзоре Сиб.фм.
Россиянам пересчитают прожиточный минимум и МРОТ
Министерство труда представило новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда россиян. Со следующего года предлагают отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2 %) среднедушевого дохода.
МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42 % медианной зарплаты по России.
Путин — претендент на Нобелевскую премию
Владимира Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира. В Нобелевском комитете рассказали, что когда пришло заказное письмо с предложением выдвинуть Путина, то началась «бешеная реакция с американской стороны».
Ранее выдвигали президента США Дональда Трампа, оппозиционного белорусского политика Светлану Тихановскую и российского оппозиционера Алексея Hавального.
Показала пример
В Алтайском крае началась вакцинация от коронавируса. Первым добровольцем стала главный эпидемиолог региона Ирина Переладова. Сегодня ей ввели «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанную в центре имени Гамалеи.
Ещё один российский министр заразился
У заместителя губернатора Кемеровской области — министра финансов региона Игоря Малахова выявили COVID-19. Отмечается, что среди сотрудников его ведомства заболевших и находящихся на самоизоляции нет.
Вместо зарплаты — потолки
Сегодня в суд направлено уголовное дело в отношении 53-летнего директора частного охранного предприятия «АЛЬФА – СБ» в Новосибирске, который обвиняется в полной невыплате зарплаты сотрудникам свыше двух месяцев.
Общая сумма задолженности превысила 2,8 миллиона рублей.
Неудачно пошутил
В закрытом городе Железногорске Красноярского края полиция задержала подростка, который решил пошутить о минировании школы. Против него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».
Школьнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Землетрясение под Новосибирском
Вечером 23 сентября в Искитимском районе было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,1 балла. По оценке специалистов Алтае-Саянского филиала Геофизической службы РАН, это рекордные по силе земные колебания за последние 100 лет, зарегистрированные в Горловском угольном бассейне.
Собаки-доноры
А ещё мы опубликовали интересное интервью с директором приюта Академгородка Галиной Клебче.
Она рассказала, как ежедневно ветеринары спасают множество жизней четвероногих. А помогают им в этом собаки-доноры.
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