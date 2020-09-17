Рецидивист-подросток из Бердска снова пойдёт под суд

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Подростка из Бердска будут судить за грабёж; 16-летний юноша украл дорогие часы.

В суд направлено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который обвиняется в совершении грабежа в Бердске. Об этом сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

По данным следствия, в июле 2020 года подросток со своим 19-летним другом пришли в ТЦ «ГУМ» города Бердска. Они заметили, что в одном из киосков нет продавца. Тогда обвиняемый решил похитить часы из торговой точки. Он проник в помещение киоска, взял с полки наручные часы «Касио» стоимостью 4 тысячи рублей и покинул место преступления.

Ранее подросток неоднократно совершал преступления и был судим. Следователи внесли представление органам ПДН.

Напомним, грабителей с битой и трубой задержали в Новосибирской области.