Роспотребнадзор предупреждает: домашние консервы опасны для здоровья

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Приятно зимой раскупорить баночку солёных огурчиков или томатов; домашние соленья могут нести опасность для здоровья из-за ботулизма.

Роспотребнадзор провёл исследование домашней консервации и выяснил, что ежегодно от ботулизма в России страдает порядка двухсот человек. Именно ботулизм является угрозой для любителей отведать домашних солений. Узнать, содержат ли продукты болезнетворную палочку Clostridium botulinum практически невозможно: не изменяются ни вкус, ни цвет, ни запах. А крышка на банке с консервацией может быть и не вздутой.

Специалисты ведомства рекомендуют не покупать соления с рук, а при домашних заготовках соблюдать ряд требований, с которыми можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

Перед употреблением в пищу стоит в течение 20 минут подвергать соленья термической обработке, а хранить их только в холодильнике или погребе – ни в коем случае при комнатной температуре.

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