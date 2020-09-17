Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Роспотребнадзор предупреждает: домашние консервы опасны для здоровья

сегодня 20:58

Фото pixabay.com

Приятно зимой раскупорить баночку солёных огурчиков или томатов; домашние соленья могут нести опасность для здоровья из-за ботулизма.

Роспотребнадзор провёл исследование домашней консервации и выяснил, что ежегодно от ботулизма в России страдает порядка двухсот человек. Именно ботулизм является угрозой для любителей отведать домашних солений. Узнать, содержат ли продукты болезнетворную палочку Clostridium botulinum практически невозможно: не изменяются ни вкус, ни цвет, ни запах. А крышка на банке с консервацией может быть и не вздутой.

Специалисты ведомства рекомендуют не покупать соления с рук, а при домашних заготовках соблюдать ряд требований, с которыми можно ознакомиться на сайте Роспотребнадзора.

Перед употреблением в пищу стоит в течение 20 минут подвергать соленья термической обработке, а хранить их только в холодильнике или погребе – ни в коем случае при комнатной температуре.

Напомним, 17 сентября названа крупа, вызывающая диабет.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

состояние здоровья

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42059
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40931
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31614
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24336
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20991
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
20725
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20047
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России