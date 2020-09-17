«Россети Сибирь» значительно снизили аварийность в условиях роста неблагоприятных погодных явлений

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Плохая погода негативно влияет на работу энергосетей; сотрудникам компании «Россети Сибирь» удаётся предотвращать аварии даже во время серьёзных природных явлений.

Специалистам компании «Россети Сибирь» удалось снизить аварийность на сетях на фоне роста количества штормовых прогнозов и неблагоприятных погодных явлений в Сибири и на Дальнем Востоке.

За последние 10 лет общее число неблагоприятных природных явлений увеличилось в два раза, штормовых ветров (более 20 м/с) — в четыре раза, гроз — почти вдвое. Данные метеорологических свидетельствуют о повышении температуры воздуха, изменении годовой суммы и характера осадков, росте частоты и интенсивности экстремальных гидрометеорологических явлений.

За восемь месяцев 2019 года на территории присутствия «Россети Сибирь» было объявлено 166 штормовых предупреждений и наблюдалось 290 неблагоприятных погодных явлений. С начала 2020 года их зарегистрировано 153 и 420 соответственно.

В этом году больше всего штормовых предупреждений было объявлено в мае – 41, а в июне был зафиксирован годовой рекорд по количеству неблагоприятных погодных явлений – 79.

Эти данные свидетельствуют о том, что подразделения «Россети Сибирь» регулярно работают в режиме повышенной готовности к внештатным ситуациям. Более 4,7 тысяч специалистов с помощью спецтехники постоянно поддерживают надёжную и бесперебойную работу электроснабжения. На случай экстренных ситуаций сотрудники компании задействуют резервные источники снабжения электроэнергией (всего 638 РИСЭ суммарной мощностью 49,1 МВт). Также компания всегда взаимодействует органами власти, ГУ МЧС РФ по регионам Сибири и Дальнего Востока для контроля за работой электросетевого комплекса.

«Россети Сибирь» ежегодно справляется с природными катаклизмами, при этом снижая аварийность в сетях: по итогам 8 месяцев количество технологических нарушений в сети 6 кВ и выше на всей территории присутствия компании уменьшилось на 7,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая работает под эгидой ООН с 1988, весь мир в будущем ждёт глобальное изменение климата. Погода станет ещё более непредсказуемой. К концу XXI столетия эксперты ожидают повышения температуры воздуха на планете на 3-6 °C, а уровня Мирового океана – на 20-60 см. Это может привести к резкому росту числа тайфунов, ураганов, затоплений. Поэтому энергетикам и дальше придётся продолжать работать над предотвращением аварийных ситуаций и наращивать усилия в этой сфере.

Напомним, в компании «Россети Сибирь» действует единый call-центр. По бесплатному телефону 8-800-1000-380 можно круглосуточно сообщить о повреждении на линии электропередачи, обрыве или провисании провода и других нарушениях электроснабжения.