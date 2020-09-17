Россиян предупредили о новых правилах поверки бытовых счётчиков

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Новые правила поверки счётчиков действуют с сегодняшнего дня; теперь единственным юридически значимым подтверждением будет электронная регистрация.

В России с 24 сентября вступили в силу новые требования к поверке бытовых счётчиков. Бумажные свидетельства о поверке счётчиков выдадут только по желанию горожан, и они будут носить только информационный характер. Об этом сообщил ТАСС глава Росстандарта Алексей Абрамов.

«Вступившие в силу поправки устанавливают приоритет электронной регистрации результатов оформления поверки и утверждения типов средств измерений, которая станет единственным юридически значимым подтверждением результатов метрологических работ. Без передачи сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС "Аршин") результаты поверок действительны не будут», — отметил глава Росстандарта.

Россиянам предлагают заранее запланировать на начало 2021 года поверку счётчиков, при этом на сайте Росаккредитации надо будет проверить свою аккредитацию.

Как пояснил Абрамов, при поверке счётчиков заказчик вправе потребовать, чтобы проверяющий при нём сделал запись о поверке в реестре. Таким образом он получит юридически значимое подтверждение выполнения поверки прибора и будет информирован о дате следующей поверки.

Действующие сейчас бумажные свидетельства будут иметь юридическую силу до указанного в них срока очередной поверки прибора.

«Специально потребителям ничего предпринимать не нужно. Достаточно ознакомиться с ФГИС "Аршин", понять, как он работает, и проверить свой прибор по индивидуальному номеру», — отметил глава Росстандарта, добавив, что новые изменения помогут защитить потребителей от мошенников.

Напомним, что с 1 июля в России началась установка умных счётчиков, которые будут самостоятельно отключать электричество в квартирах должников.