Россиянам хотят пересчитать прожиточный минимум и МРОТ

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Минтруд предложил изменить принцип расчёта прожиточного минимума и МРОТ; правительство одобрило соответствующие поправки в федеральные законы.

Министерство труда представило новый подход к установлению прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда россиян. Со следующего года предлагают отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2 %) среднедушевого дохода. Об этом сообщает «Коммерсант».

МРОТ до 2026 года предлагается установить на уровне 42 % медианной зарплаты по России.

По подсчётам экспертов, переход к общемировому стандарту расчёта прожиточного минимума может обойтись в 128,5 млрд рублей в 2021 году и 439 млрд рублей в 2025-м.

В минувшую среду на заседании правительство одобрило соответствующие поправки в федеральные законы.

Напомним, размер МРОТ в России к 2021 году вырастет на 262 рубля.