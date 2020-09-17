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Россияне используют интернет для выбора модели авто: покупать в виртуальном пространстве машину готов лишь каждый седьмой

сегодня 02:15

Фото pixabay.com

На авторынке интернет пока так и не стал хотя бы значимым каналом продаж в России; больше половины граждан всего лишь подбирают в киберспейсе модель.

РИА «Новости» публикует результаты опроса, проведённого среди 1000 россиян: только 14% готовы приобретать авто онлайн, да и то – с оговорками. В частности, для 10% опрошенных покупка возможна только при возможности вернуть деньги и гарантии от автодилера.

При этом 58% сообщили, что в интернете только подбирают себе автомобиль, читают характеристики и так далее – после чего едут в автосалон, где и происходит покупка. Для почти трети (28%) вообще не приемлемо использование дистанционных каналов при покупке автомобиля – только и исключительно в автосалонах.

Если вернуться к онлайн-продажам, мужчины чаще женщин готовы пройти весь путь покупки дистанционно – в два раза больше, 20%. Зато женщины чаще мужчин посещают виртуальные шоу-румы, 62%. Мужчины склонны к таким действиям в 51%.

Напомним, 22 сентября стало известно о падении количества автокредитов в Сибири.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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