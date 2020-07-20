Россиянин прожил больше двадцати лет рабом на ферме у польской семьи

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Мужчина попал в рабство ещё во времена СССР; обрести свободу он смог с помощью местной жительницы.

Николай Ерофеев попал в Польшу в 1989 году как гражданский персонал воинской части. Через год советский контингент ушёл из Польши, а мужчина перешёл на нелегальное положение, в результате стал рабом на частной птицефабрике семейства Щ., сообщает телеканал Polsat.

Ерофеев ни с кем не делился рассказами о своей ситуации, не прибегал к помощи официальных инстанций: он был нелегалом и боялся наказания. Более того, хозяева не позволяли посещения города. В настоящее время мужчине – 59 лет и обрести свободу он смог благодаря помощи местной жительницы.

В ситуации принял участие известный польский адвокат Доминик Гура, чья специализация – помощь иностранцам.

Напомним, 20 июля эксперты назвали Новосибирск криминальной столицей.