Рост заболеваемости: Собянин рекомендовал компаниям уйти на удалёнку из-за коронавируса

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Власти Москвы приняли решение рекомендовать тысячам компаний уходить на дистанционный режим работы; это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

Сергей Собянин направил рекомендации руководству пяти тысяч столичных компаний перейти на дистанционный режим работы. О решении мэра Москвы 24 сентября сообщил оперативный штаб.

Оперштаб отмечает, что в Москве сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Согласно данным штаба, число госпитализированных пациентов в столице увеличилось за последнюю неделю на 30%.

На протяжении последних двух недель в России растёт число заболевших коронавирусом. Выявляемое ежедневно количество больных приближается к 7 тысячам.

Напомним, число умерших от коронавирусом в Новосибирске приблизилось к 430.