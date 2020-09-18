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Рост заболеваемости: Собянин рекомендовал компаниям уйти на удалёнку из-за коронавируса

вчера 23:42

Фото Михаила Докукина/Сиб.фм

Власти Москвы приняли решение рекомендовать тысячам компаний уходить на дистанционный режим работы; это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

Сергей Собянин направил рекомендации руководству пяти тысяч столичных компаний перейти на дистанционный режим работы. О решении мэра Москвы 24 сентября сообщил оперативный штаб.

Оперштаб отмечает, что в Москве сейчас наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Согласно данным штаба, число госпитализированных пациентов в столице увеличилось за последнюю неделю на 30%.

На протяжении последних двух недель в России растёт число заболевших коронавирусом. Выявляемое ежедневно количество больных приближается к 7 тысячам.

Напомним, число умерших от коронавирусом в Новосибирске приблизилось к 430.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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