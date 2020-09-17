«Ростелеком» в Сибири досрочно завершил второй этап программы «Цифровая экономика»

Фото предоставлено компанией «Ростелеком»

«Ростелеком» прокладывает высокоскоростной интернет в ряде регионов Сибири; компания выполняет работы с опережением плана.

«Ростелеком» раньше намеченного срока завершил реализацию второго этапа федеральной программы «Цифровая экономика» на территории четырёх сибирских регионов: в Томской области, в Республике Алтай, а также в Хакасии и Бурятии. За 2020 год федеральный провайдер подключил к скоростному интернету 786 социально значимых объектов (СЗО), среди которых — школы, фельдшерско-акушерские пункты, органы государственной власти, подразделения МЧС, МВД и территориальные органы Росгвардии. Во время первого этапа в 2019 году доступ в Сеть получили 638 сибирских СЗО.

Для создания современной телекоммуникационной инфраструктуры компания в этом году в рамках проекта проложила 1 068 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Больше всего оптики было построено в Республике Бурятия — 426 км, в Томской области — 360 км, в Республике Хакасия — 217 км, на Алтае — 65 км ВОЛС.

«Надёжный интернет помогает жителям отдалённых населённых пунктов удобнее организовывать свою работу: учиться онлайн, пользоваться порталом государственных услуг, дистанционно записываться на приём к врачам и просто общаться. Вот почему этот важный проект мы надеемся завершить с опережением сроков, чтобы для жителей Сибири телекоммуникационные услуги стали ещё доступнее», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

В 2021 году, на заключительном этапе программы «Цифровая экономика», интернетом будет охвачено около тысячи социально значимых объектов четырёх сибирских регионов. Непростая работа по прокладке ВОЛС ожидается в Республике Алтай: большинство оставшихся социально значимых учреждений там находятся в отдалённых населённых пунктах, поэтому строить линии связи придётся в условиях сложной проходимости. Высокоскоростные каналы доступа в Сеть дойдут и до самых дальних населённых пунктов Хакасии, что станет дополнительным импульсом для развития туризма в регионе.

Программа «Цифровая экономика» утверждена в 2017 году, Министерство связи и массовых коммуникаций РФ назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Компания «Ростелеком» является инфраструктурным партнером программы, одна из задач которой — повышение конкурентоспособности страны и качества жизни граждан, а также обеспечение экономического роста и национального суверенитета.