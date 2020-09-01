Сбербанк объявил о масштабном ребрендинге

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Герман Греф рассказал о масштабных изменениях в Сбербанке; поменяется не только логотип – добавятся новые сервисы и платформы.

Сегодня один из крупнейших банков страны представил новый логотип организации. Кроме того, глава Сбербанка анонсировал несколько новых платформ и сервисов под общей вывеской – Сбер.

Логотип теперь будет выглядеть как круг с галочкой внутри. Фирменный зелёный цвет останется основным. Однако палитра расширится – у каждого направления будет своя окраска.

Например, для СберЗдоровье выбран пурпурный цвет, а для СберРешения – светло-синий.

Герман Греф лично презентовал изменения и рассказал, что каждая деталь логотипа несёт в себе позитивный смысл. Галочка символизирует целеустремлённость. Круг обозначает сфокусированность на заботе о клиентах. А зелёный должен по-прежнему ассоциироваться с пользой и безопасностью.

Также большое внимание уделено различным сервисам, которые объединяет в себе экосистема Сбера, где охвачены все сферы жизни – от страхования до доставки еды и от интернет-магазинов до образования. В связи с этим было принято решение перейти на укороченный вариант названия – Сбер. Слоган теперь будет гласить: «Сбер. Для жизни».

По оценкам специалистов, на полную замену визуального ряда потребуется 5-6 лет. Проводить внеплановый перевыпуск новых пластиковых карт не планируется. Они будут заменяться по мере окончания срока действия старых.

Также Герман Греф рассказал о новых сервисах Сбера. Среди них образовательная школьная платформа СберКласс с персонифицированной платформой обучения. ТВ-приставка SberBox, в которую вмонтирован целый ряд виртуальных помощников. Сервис СберЗвук по подбору музыки и подкастов. СберМаркет для доставки продуктов из супермаркетов. Плюс пакетный тариф на использования всех сервисов холдинга – СберПрайм.

В 2020 году стоимость годового абонемента будет составлять 990 рублей. А в 2021 году она вырастет до 1990 рублей

Напомним, 1 сентября СберБанк запустил школьную цифровую платформу.