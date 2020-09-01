Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Сбербанк объявил о масштабном ребрендинге

сегодня 09:30

Фото Сиб.фм

Герман Греф рассказал о масштабных изменениях в Сбербанке; поменяется не только логотип – добавятся новые сервисы и платформы.

Сегодня один из крупнейших банков страны представил новый логотип организации. Кроме того, глава Сбербанка анонсировал несколько новых платформ и сервисов под общей вывеской – Сбер.

Логотип теперь будет выглядеть как круг с галочкой внутри. Фирменный зелёный цвет останется основным. Однако палитра расширится – у каждого направления будет своя окраска.

Например, для СберЗдоровье выбран пурпурный цвет, а для СберРешения – светло-синий.

Герман Греф лично презентовал изменения и рассказал, что каждая деталь логотипа несёт в себе позитивный смысл. Галочка символизирует целеустремлённость. Круг обозначает сфокусированность на заботе о клиентах. А зелёный должен по-прежнему ассоциироваться с пользой и безопасностью.

Также большое внимание уделено различным сервисам, которые объединяет в себе экосистема Сбера, где охвачены все сферы жизни – от страхования до доставки еды и от интернет-магазинов до образования. В связи с этим было принято решение перейти на укороченный вариант названия – Сбер. Слоган теперь будет гласить: «Сбер. Для жизни».

По оценкам специалистов, на полную замену визуального ряда потребуется 5-6 лет. Проводить внеплановый перевыпуск новых пластиковых карт не планируется. Они будут заменяться по мере окончания срока действия старых.

Также Герман Греф рассказал о новых сервисах Сбера. Среди них образовательная школьная платформа СберКласс с персонифицированной платформой обучения. ТВ-приставка SberBox, в которую вмонтирован целый ряд виртуальных помощников. Сервис СберЗвук по подбору музыки и подкастов. СберМаркет для доставки продуктов из супермаркетов. Плюс пакетный тариф на использования всех сервисов холдинга – СберПрайм.

В 2020 году стоимость годового абонемента будет составлять 990 рублей. А в 2021 году она вырастет до 1990 рублей

Напомним, 1 сентября СберБанк запустил школьную цифровую платформу.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42132
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
41125
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31670
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
20792
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
19110
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
19065
Экономисты рассказали, какие месяцы выгоднее выбирать для отпуска в 2021 году
18806
Россиянам назвали товары, которые скоро сильно подорожают