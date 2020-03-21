Сервис по здоровью запускает «ВКонтакте»

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Популярная соцсеть запускает сервис для отслеживания за состоянием здоровья; там будут полезные советы.

В социальной сети «ВКонтакте» появился сервис «Здоровье». По задумке разработчиков, он должен помочь пользователям следить за своим состоянием. Друзья могут помогать друг другу формировать полезные привычки.

Пользователям также дана возможность соревноваться, делиться успехами и обсуждать прогресс.

Сервис предусматривает возможность получения полезной информации. Можно будет узнать, сколько воды необходимо выписать в день, как бросить курить или снять стресс.

Напомним, в марте «ВКнтакте» объявил войну коронавирусу.