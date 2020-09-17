«Сибирь» – «Йокерит»: дата и время матча, где смотреть

Фото пресс-центра ХК "Сибирь"

«Сибирь» сыграет с финским «Йокеритом» завтра, 25 сентября; матч начнётся в 22:30 по новосибирскому времени.

Новосибирские хоккеисты выйдут на лёд против игроков «Йокерита» 25 сентября в 22:30. Прямую трансляцию встречи проведут телеканалы «ОТС» и «КХЛ HD».

В прошлой встрече сибиряки обыграли питерский СКА со счётом 4:1. Армейцы выставили на матч состав из молодых игроков, так как у лидеров команды заподозрили коронавирус. Тем не менее, факт остаётся фактом: впервые с 2013-го года «Сибирь» смогла выиграть в Санкт-Петербурге. Сейчас новосибирцы занимают седьмую строчку в таблице восточной конференции и имеют 7 очков в активе.

Главный тренер команды Николай Заварухин после победы отметил, что игрокам уже легче найти свою игру.

«Понимали, что у СКА есть проблемы с составом. Проходили такую ситуацию, надо отдать должное сопернику, вышли лучшие молодые ребята России, сборной. Рад, что победили. Сами выходим из этого состояния и потихоньку обретаем свою игру. Хочу поблагодарить ребят, что добились нужной победы, – отметил наставник.

«Йокерит» «сыграл» всего три матча в сезоне 2020/21. На первый матч с минским «Динамо» команда не приехала и получила техническое поражение. Две игры финны выиграли. Рижское «Динамо» удалось обыграть со счётом 2:0, а «Нефтехимик» отлетел со счётом 6:0.

Матч 25 сентября станет последним выездным матчем «Сибири» в сентябре. На данный момент счёт по выездной серии 1:1.

Напомним, уже сегодня, 24 сентября, ФК «Новосибирск» сыграет важнейший матч с лидером таблицы «КАМАЗом»