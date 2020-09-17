Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Сильный ветер и ливни: синоптики озвучили прогноз в Новосибирске на ближайшие дни

сегодня 09:01

Фото pixabay.com

Золотая осень в Новосибирске сменилась проливными дождями; температура воздуха также значительно понизилась.

В Новосибирске в ближайшие несколько дней будет дождливо и пасмурно. По данным сервиса gismeteo, сегодня, 24 сентября, весь день будет лить дождь, а ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.

Завтра, 25 сентября, новосибирцев также ждут дожди, скорость ветра составит 3-8 м/с, а столбик термометра максимум поднимется до +11 градусов.

Выходные, 26 и 27 сентября, также пройдут дождливо и пасмурно. В субботу температура воздуха будет около +8 градусов, в воскресенье — примерно +10 градусов.

Напомним, учёные узнали, как погода влияет на мозг.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

0

Теги

Новосибирская область
погода

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42000
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40699
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31562
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24272
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20666
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20633
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
20002
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России