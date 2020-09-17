Сильный ветер и ливни: синоптики озвучили прогноз в Новосибирске на ближайшие дни

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Золотая осень в Новосибирске сменилась проливными дождями; температура воздуха также значительно понизилась.

В Новосибирске в ближайшие несколько дней будет дождливо и пасмурно. По данным сервиса gismeteo, сегодня, 24 сентября, весь день будет лить дождь, а ветер усилится до 15 м/с. Температура воздуха составит +7...+9 градусов.

Завтра, 25 сентября, новосибирцев также ждут дожди, скорость ветра составит 3-8 м/с, а столбик термометра максимум поднимется до +11 градусов.

Выходные, 26 и 27 сентября, также пройдут дождливо и пасмурно. В субботу температура воздуха будет около +8 градусов, в воскресенье — примерно +10 градусов.

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