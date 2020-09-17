Скончался болевший коронавирусом депутат Госдумы
Фото pixabay.com
Коронавирус продолжает опустошать ряды представителей власти; теперь COVID-19 уносит жизни депутатов российского парламента.
Скончался от коронавируса депутат Госдумы Ваха Агаев (КПРФ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в руководстве фракции в парламенте.
Второй источник подтвердил изданию, что фракцию поставили в известность о кончине Агаева. Парламентарий последние дни находился в коме и умер вечером 23 сентября. Время и место прощания пока не определены.
Напомним, к 24 сентября коронавирусом в Новосибирской области заболели 12 652 человека.
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