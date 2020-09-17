Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Скончался болевший коронавирусом депутат Госдумы

сегодня 01:37

Фото pixabay.com

Коронавирус продолжает опустошать ряды представителей власти; теперь COVID-19 уносит жизни депутатов российского парламента.

Скончался от коронавируса депутат Госдумы Ваха Агаев (КПРФ), сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в руководстве фракции в парламенте.

Второй источник подтвердил изданию, что фракцию поставили в известность о кончине Агаева. Парламентарий последние дни находился в коме и умер вечером 23 сентября. Время и место прощания пока не определены.

Напомним, к 24 сентября коронавирусом в Новосибирской области заболели 12 652 человека.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

0

Теги

состояние здоровья

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

41951
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40591
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31512
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24231
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20619
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20449
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
19970
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России