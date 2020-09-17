Скорая в Новосибирске влетела в грузовик – есть пострадавшая

Фото ГИБДД по Новосибирску

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Новосибирске; в аварии пострадала женщина-фельдшер.

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла утром в Новосибирске. Есть пострадавшая. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось у дома № 77 по улице Ипподромской — спецтранспорт врезался в припаркованный грузовик, стоявший на краю проезжей части.

«В результате ДТП пострадал фельдшер скорой, которая была доставлена в больницу с травмой ноги», — сказали в ГИБДД.

Обстоятельства случившегося уточняются.