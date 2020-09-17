Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Скорая в Новосибирске влетела в грузовик – есть пострадавшая

сегодня 09:23

Фото ГИБДД по Новосибирску

Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Новосибирске; в аварии пострадала женщина-фельдшер.

Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла утром в Новосибирске. Есть пострадавшая. Об этом сообщили в городском ГИБДД.

Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось у дома № 77 по улице Ипподромской — спецтранспорт врезался в припаркованный грузовик, стоявший на краю проезжей части.

«В результате ДТП пострадал фельдшер скорой, которая была доставлена в больницу с травмой ноги», — сказали в ГИБДД.

Обстоятельства случившегося уточняются.

Автор:
Мария Машанова
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

42000
«Спартак» в меньшинстве победил в матче РПЛ и подвинул «Зенит» на первом месте
40699
Тело нашли возле кладбища: Следком сообщил подробности гибели известного учёного в Новосибирске
31562
В Новосибирской области за сутки от коронавируса умерли ещё три человека
24272
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
20666
Ещё три женщины умерли от коронавируса за сутки в Новосибирской области
20633
Автоматические продления выплат от ПФР продолжатся до 1 октября
20002
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России