Скорая в Новосибирске влетела в грузовик – есть пострадавшая
Фото ГИБДД по Новосибирску
Автомобиль скорой помощи попал в ДТП в Новосибирске; в аварии пострадала женщина-фельдшер.
Авария с участием автомобиля скорой помощи произошла утром в Новосибирске. Есть пострадавшая. Об этом сообщили в городском ГИБДД.
Как уточнили в ведомстве, ДТП случилось у дома № 77 по улице Ипподромской — спецтранспорт врезался в припаркованный грузовик, стоявший на краю проезжей части.
«В результате ДТП пострадал фельдшер скорой, которая была доставлена в больницу с травмой ноги», — сказали в ГИБДД.
Обстоятельства случившегося уточняются.
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