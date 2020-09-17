Слабая эрекция – что делать: барнаульский уролог назвал причины и последствия проблем с потенцией

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В 98 % случаев проблемы с эрекцией можно решить; врач-уролог дал несколько полезных советов, помогающих сохранить здоровье.

По данным ВОЗ, после 21 года расстройства эрекции встречаются у каждого 10-го мужчины, а после 60 лет этим страдает каждый третий. Барнаульский уролог Роман Алиев рассказал «ТОЛКу» о причинах и последствиях проблем с потенцией.

Причины проблем с потенцией

С эректильной дисфункцией сталкиваются мужчины всех возрастных групп, но, по словам Романа Алиева, в 98 % случаев это можно решить. Причины проблем с потенцией для каждой возрастной группы мужчин свои.

Так, молодые мужчины чаще всего сталкиваются с психологическими проблемами, так называемый сексуальный дебют не у всех проходит гладко и, как следствие, в дальнейшем могут возникнуть трудности.

В средней возрастной группе проблемы с эрекцией часто связаны с ожирением и со снижением уровня выработки тестостерона — наступлением так называемого мужского климакса.

В старшей же возрастной группе к гормональным изменениям присоединяется сосудистый фактор. Если у мужчины наблюдается атеросклеротическое поражение сосудов в организме, соответственно, такие изменения есть и в артериях, снабжающих пенис.

В возрастной группе 60+ встречаются также расстройства мочеиспускания, связанные с доброкачественной дисплазией предстательной железы и прогрессирование тех состояний, которые были в молодом возрасте.

Кроме того, в любом возрасте причиной проблем с эрекцией могут быть воспалительные заболевания мочеполовой системы.

Последствия эректильной дисфункции

Около 75 % случаев эректильной дисфункции, по словам Романа Алиева, связаны с сосудистыми изменениями.

«Сейчас мы понимаем, что эректильная дисфункция – это один из первых симптомов будущего инфаркта или инсульта. Если мужчина понимает, что у него есть снижение потенции, можно ожидать, что лет через шесть-семь у него могут возникнуть серьёзные проблемы со стороны коронарных сосудов или головного мозга. Это очень важный симптом», — заявил врач.

По словам эксперта, урологи – одни из первых, кто может на самой ранней стадии профилактировать кардиокатастрофы и катастрофы мозга. А потому при малейших признаках нарушений следует сразу обращаться к специалисту. Чем раньше проблема будет выявлена, тем больше шансов её решить и меньше вероятность развития серьёзных последствий.

Роман Алиев рекомендует мужчинам всех возрастных групп внимательно следить за своим здоровьем и не пренебрегать профилактическими осмотрами, а также не сидеть на холодном. Ведь простатит является одним из самых распространённых заболеваний среди мужчин, и основная причина его появления – холод.

«География болезни в большей степени распространена в северных странах. По статистике в странах Африки воспалительных заболеваний предстательной железы практически нет. У нас же в России это очень распространённое заболевание», — подчеркнул врач.

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