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«Собак лучше кормят»: жители кузбасского города возмутились качеством бесплатной школьной еды

сегодня 16:12

Фото сообщества «Инцидент Кузбасс» и из открытых источников

В Сети бурно обсуждают фотографии из школьной столовой Анжеро-Судженска; в кадр попал неаппетитный обед.

В группе «Инцидент Кузбасс» в социальной сети «ВКонтакте» появился возмущённый пост от родителей школьников из Анжеро-Судженска.

«Город Анжеро-Судженск, посмотрите, чем кормят наших детей̆ в школе 17/2 !!! Это бесплатное питание начальной школы, на которое выделяются деньги от государства!» — написали авторы фото (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Родители школьников также сообщили, что дети неоднократно жалуются на качество питания и на то, что им запрещают брать в столовую телефоны и слать фотографии родственникам.

«Собак лучше кормят! Дети голодные, все родители возмущены! В других школах, кормят хорошо: первое, второе, компот!» — написали авторы поста.

Подписчики сообщества разделились во мнениях. Одни назвали запечатлённое на фото обычной кашей, вторые – возмутились.

«Пусть губернатор покушает это»;

«Обычная каша в обычной школе. В чем проблема? Интересно, чем питаются возмущающиеся»;

«Ну так не депутатская же столовая и так сойдёт. Выглядит, конечно, неаппетитно»;

«Нас так в тюрьме кормили», — написали подписчики.

Напомним, в Забайкалье мама школьников пожаловалась на несъедобные школьные обеды.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

Кемеровская область
школьное питание

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